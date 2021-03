Disposta la chiusura della Scuola dell’Infanzia di via Castiglione

Il sindaco Paolo Truzzu, con Ordinanza n. 33 del 29.03.2021, ha disposto, temporaneamente e in via precauzionale in attesa delle indagini epidemiologiche, la chiusura della Scuola dell’Infanzia di via Castiglione 108 e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi, dal giorno 29 marzo al giorno 31 marzo compreso.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi infezione da Covid 19.