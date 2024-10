Caserta, uccide la moglie davanti ai figli: fermato un 30enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo femminicidio, questa volta a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un uomo di 30 anni di origini albanesi ha strangolato e ucciso la moglie 24enne davanti ai figli piccoli, di 4 e 6 anni. La tragedia sarebbe avvenuta a seguito di una furibonda lite. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, che hanno fermato l’uomo portandolo in caserma. Il 30enne, subito dopo il delitto, è stato trovato in strada in stato confusionale. Le forze dell’ ordine sarebbero state avvertite dai vicini all’alba di questa mattina, attorno alle 5, dopo aver sentito le urla. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha ora il compito di occuparsi di questa tragica vicenda.