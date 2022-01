Case popolari a Cagliari, ecco le nuove assegnazioni: decine di cagliaritani in lista per un tetto

Il Comune di Cagliari ha pubblicato le graduatorie provvisorie per le nuove assegnazioni e i cambi degli alloggi popolari. Decine i cagliaritani in lista per un tetto, tra “prime volte” e “sostituzioni”. Ed entro il 25 febbraio 2022, come informa la stessa amministrazione comunale, c’è tempo per segnalare eventuali errori. Come? Per le nuove assegnazioni e i cambi di alloggi di ERP – Edilizia Residenziale Pubblica (per coloro i quali sono già assegnatari), nelle pagine web https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC65231 (assegnazioni) e https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC65235 (cambi) del portale istituzionale del Comune di Cagliari (link più sotto) sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie.

Entro il 25 febbraio 2022 gli interessati possono segnalare eventuali errori nella compilazione delle graduatorie, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile attraverso i link innanzi citati dove possono essere consultate anche le liste degli esclusi.