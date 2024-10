Case, parchi giochi e negozi sulle ceneri di uno sterrato: sì a nuove decine di appartamenti a Quartu

Via libera del Consiglio comunale di Quartu al primo di due stralci per tirare su palazzi nuovi, negozi, aree verdi, orti urbani a piena disposizione dei cittadini e parchi giochi in un punto molto strategico della città. Tra le vie D’Azeglio, Piemonte, Orsini, Francia e Lombardia c’è, da decenni, un maxi sterrato abbandonato. Piante secche e rifiuti al posto di costruzioni e di servizi alla cittadinanza. Sono numerosi i proprietari delle varie parti del terreno, e tutti hanno unito le forze per portare in Comune le carte con le quali ottenere tutti gli ok alla costruzione. E l’Aula ha deciso, all’unanimità, di far marciare le ruspe, almeno idealmente. I proponenti dovranno ora fornire tutte le carte del progetto che prevede, sostanzialmente, palazzine con, ai piani terra, un mix tra garage e negozi. Prevista anche la costruzione di una nuova strada che colleghi la zona con la vicina via Fiume, giudicata una strada fondamentale e centrale nel progetto stesso. Tempo qualche mese e, salvo imprevisti, inizieranno i lavori.