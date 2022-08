Case low cost per giovani coppie a Cagliari: lavori al via a gennaio, appartamenti pronti per il 2024

Il via ai lavori nel gennaio prossimo e saranno pronte per il 2024 le case low cost per le giovani coppie della città. L’annuncio ieri nel corso della commissione Patrimonio. L’obiettivo è arginare la fuga dal capoluogo, dovuta al caro mattone, dei neo sposi. Ormai 10 giovani coppie su 10 abbandonano la città, dove il prezzo medio di un appartamento usato è di 2 mila e 500 euro al metro quadrato. Così a Cagliari saranno realizzati 12 palazzi con 154 appartamenti (bilocali small e large, trilocali small e large e quadrilocali) tra via Vesalio, accanto alle palazzine popolari del quartiere CEP, e tra i terreni oggi incolti di via Talete e del Convento San Giuseppe. Una zona strategica tra Cagliari, Pirri e Monserrato, servita anche dalla metropolitana. Tra i palazzi, anche spazi di verde attrezzato per sport e tempo libero, per una superficie tra edificata e adibita a parco fruibile ai più, di quasi 50 mila metri quadri. “Si tratta di appartamenti” – precisa Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio, “ e non di alloggi, per i quali ci sono le risorse, è stata avviata dagli uffici comunali che ringrazio un’attenta programmazione, ed è ora tangibile necessità e l’impegno del Comune per arrivare a fine anno con le convenzioni ben definite. E’ la sola risposta ad oggi disponibile per poter offrire ai più un sogno che si avvera, quello di poter vivere in un appartamento di circa 100 metri quadrati a canone agevolato. Gli appartamenti”, aggiunge, “potranno accogliere le persone in difficoltà economiche tali da non consentire loro di contrarre un mutuo bancario per acquistare una casa”

Verranno concessi in locazione calmierata, in patto di futura vendita ed in vendita convenzionata, per intercettare i diversi bisogni abitativi legati alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori.

L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni della cosiddetta fascia intermedia della popolazione, precisamente quelle persone che non hanno i requisiti per accedere al libero mercato, ma contemporaneamente non hanno nemmeno diritto all’assegnazione di un alloggio in edilizia residenziale pubblica. I prezzi potranno essere condizionati dai costi dei materiali. Le case costeranno il 25 % in meno rispetto ai prezzi del mercato. Spazio anche all’edilizia sociale, a 4 mila mq di servizi connessi alla residenza e 18 mila metri quadrati di superficie commerciale. Nella zona ci saranno anche interventi sulla viabilità che coinvolgeranno anche via Volta. L’investimento complessivo è di 31 milioni di euro.