Case dello Studente a Cagliari, ok alla ristrutturazione: la Regione stanzia quasi due milioni

Tale somma verrà utilizzata per l’erogazione di servizi a favore degli studenti, in particolare per la gestione delle strutture ricettive e per la ristorazione (acquisto gasolio per riscaldamento, integrazione spese per la ristorazione e la vigilanza della Casa dello Studente) e per interventi di riqualificazione e la realizzazione degli impianti di climatizzazione delle Case dello Studente di via Trentino, via Basi, via Businco e via Montesanto