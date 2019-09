CasaPound e Forza Nuova cancellate da Facebook e Instagram: “Istigano all’odio”

Cancellati da Facebook e Instagram Forza Nuova e CasaPound. Sono scomparse a sorpresa dai social i profili dei due partiti neofascisti e tutte le pagine territoriali. Di conseguenza anche quella di Cagliari. La notizia è stata confermata da Facebook “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia”, Secondo un portavoce, “gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram”.