Casalinga di 64 anni muore nell’auto schiacciata a Sant’Antioco, choc a San Giovanni Suergiu per Rosalba Piscedda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Rosalba Piscedda, aveva 64 anni e faceva la casalinga a San Giovanni Suergiu, paese sulcitano nel quale si era trasferita da qualche anno col marito Mario e la loro unica figlial Romina Amasio. La donna è l’unica vittima del terribile incidente avvenuto sulla Statale 126 a Sant’Antioco. La donna era a bordo della Opel Corsa insieme alla figlia, ex consigliera comunale di San Giovanni Suergiu, la 40enne Romina Amasio, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. L’impatto è stato tremendo: è rimasta coinvolta anche una Bmw. All’origine del mortale un sorpasso irregolare fatto dalla macchina per tagliare una lunga coda che si era creata nel tratto di strada che affaccia sulla laguna di Sant’Antioco. Il mezzo dei pompieri era di rientro alla base dopo un intervento, ed è finito fuori strada schiacciando, letteralmente, la Opel Corsa. Rosalba Piscedda è morta sul colpo, i soccorsi per lei si sono rivelati inutili. La figlia, rimasta ferita, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu: le sue condizioni non destano grosse preoccupazioni.

La notizia della tragedia ha raggiunto in pochissimo tempo San Giovanni Suergiu: “Conosco molto bene la famiglia di Rosalba Piscedda. La figlia Romina è stata una delle mie consigliere comunali durante la prima legislatura”, ricorda la sindaca Elvira Usai: “Sono profondamente addolorata e scossa per quanto capitato, insieme a tutta l’amministrazione comunale mi stringo attorno a tutti i familiari della nostra concittadina Rosalba”.