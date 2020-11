Casa in fiamme a Villasimius, momenti di paura: a fuoco anche gli elettrodomestici

Nella tarda serata di ieri squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito e della sede centrale del Comando sono intervenute in via Madrid in territorio del comune di Villasimius per l’incendio di un’abitazione. Le fiamme hanno coinvolto gli ambienti della struttura, elettrodomestici e arredi.

Sul posto la sala operativa 115 ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “8A” del distaccamento di San Vito supportata da un’autobotte e un autofurgone per ricambio degli autorespiratori.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e provveduto allo spegnimento del rogo.

Al termine delle operazioni di spegnimento hanno avviato la messa in sicurezza dell’area e della struttura.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre VVF hanno operato con un’APS – (aupompa serbatoio), un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio,un ABP (autobotte pompa) e un AF ARA (autofurgone autorespiratori)

per un totale quattro automezzi e nove operatori.

i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo non si esclude la causa elettrica.