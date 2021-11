Carrefour licenzia anche in Sardegna: sindacati in rivolta, a rischio centinaia di lavoratori. La notizia oggi sulla pagina di Economia del Corriere della Sera: “Saranno 769 i lavoratori licenziati in 9 Regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna. Nel dettaglio parliamo di 261 esuberi in 27 Ipermercati, 313 in 67 market, 168 in 10 cash&carry e 168 posti di lavoro presso le sedi amministrative”, non sono dunque più soltanto rumors e tremano in molti anche tra i lavoratori di Quartucciu e delle altre sedi sarde, in attesa di comunicazioni ufficiali.