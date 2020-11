In lotta per salvare un bosco, Carola Rackete fermata in Germania dopo scontri con la polizia

Occupazione ambientalista contro una nuova autostrada. Carola Rackete è stata fermata dalla polizia in Germania. La donna, ex capitano della Sea Watch 3, arrestata e poi rilasciata in Italia dopo un lungo tira e molla sullo sbarco di migranti, è stata fermata dalla polizia tedesca al termine di alcuni tafferugli. Carola e altri ecologisti tedeschi si stanno battendo nella Germania orientale per fermare l’abbattimento di querce secolari necessario al prolungamento di un’autostrada.