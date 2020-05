Caro prezzi in un mercato a Cagliari, la denuncia di Irene Nonis: “Truzzu intervieni”

Il caro prezzi in emergenza coronavirus è un problema che è già stato sollevato dal presidente della giunta regionale Christian Solinas. Il Governatore ha denunciato il fenomeno dei rincari incontrollati e ingiustificati in Sardegna. E oggi arriva una denuncia pubblica da Cagliari. E’ quella della cantante Irene Nonis che elenca i prezzi di un mercato cittadino: “Sottopancia di cavallo € 14 (a Quartu €8.90 più tenera), 250 gr di salsiccia secca € 6.90 (al market € 11.90 al kg) e 2 filetti di manzo pagati a 33€/kg (stesso box sempre pagati a 26€/kg). Pochissimi i prezzi esposti”, sottolinea, “e su tutti i prodotti acquistati e ripesati a casa, fino a 150 gr in meno rispetto a quanto ho pagato. Due domande: ma quanto siete sciacalli ? Paolo Truzzu, controllate o è tutto normale?”

All’appello ha risposto il deputato Fdi Salvatore Deidda che ha ricordato che “è il garante dei prezzi che dovrebbe intervenire, che sta sotto il Ministero dello sviluppo economico. Ho chiesto al Governo di intervenire e secondo te?”