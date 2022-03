Caro carburanti e blocco dei trasporti, si fermano i corrieri in Sardegna. “A causa di agitazioni in corso presso i porti della Sardegna, l’operatività da e per la Sardegna è sospesa. Poste Italiane sta predisponendo tutte le misure necessarie per limitare l’impatto sui propri clienti”.

Così il Sd uno dei più noti corrieri nazionali conferma lo stop all’operatività da e per la Sardegna.

Secondo l’Ansa decisioni analoghe avrebbero preso altri due corrieri importanti: “Vi informiamo che, a causa di manifestazioni al porto di Olbia, l’operatività da e per la Sardegna è sospesa”, informa Brt. “Si segnala un serio blocco dei trasporti nei principali porti della Sardegna, pertanto, data l’impossibilità di collegamento con il resto del territorio nazionale, le spedizioni da e per l’isola sono momentaneamente sospese” spiega invece Gls.