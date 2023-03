Carnevale non è finito, oggi sfilata con maschere e carri a Villamar

Villamar – Non è ancora tempo per conservare maschere e coriandoli: grande sfilata di carnevale questo pomeriggio nel centro del Medio Campidano: dalle ore 16, circa 20 carri provenienti da tutto l’hinterland animeranno sino a tarda sera le vie del paese.

Un carnevale lungo e partecipato quello del 2023 che si concluderà oggi con il raduno a Villamar. Per gli irriducibili della festa più allegra dell’anno il raduno è programmato alle 15 in via Emilio Lussu. Alle 20, grande ritrovo in via Cagliari, spiazzo Antoccia, in compagnia del DJ Sandro Azzena che continuerà a far ballare i presenti.

Un’arte effimera quella dei carri allegorici, protagonisti indiscussi, a ogni edizione che con colori e personaggi completamente realizzati a mano, in carta pesta, risaltano la bravura e la passione di chi, da decenni, tramanda questa tradizione molto sentita soprattutto nel Sud Sardegna. Non si pensa tanto a vincere e a primeggiare come, magari, accade in altre località, anche sarde, che puntano soprattutto a un richiamo economico, ma a far festa, divertirsi in modo semplice e coinvolgente. Questo è lo spirito che sempre ha animato i raduni della Sardegna Meridionale, da Marrubiu, San Gavino, Guspini, Samassi, Capoterra sino a Monserrato e Cagliari: gruppi “disordinati” che ballano e cantano tutti insieme al solo fine di trascorrere ore in allegria. Certo, la classifica finale, dove è prevista, gratifica i “maestri” che impiegano anche mesi per realizzare i carri allegorici ma lo spirito del successo di ogni sfilata è incentrato sul divertimento.

Ancora poche ore, dunque, e si tornerà a sfilare a Villamar per chiudere in bellezza il carnevale 2023.