Carnevale in Sardegna, via alla settimana più importante: maschere, carri e manifestazioni

Il carnevale prende ufficialmente il via oggi con il primo appuntamento a Serramanna: maschere, carri allegorici ma, soprattutto, tanta musica e la voglia di ritrovarsi tutti insieme e lasciare, definitivamente alle spalle, gli anni della pandemia.

“Non si apprezza il valore di quel che abbiamo mentre ne godiamo, ma appena lo perdiamo e ci manca”: nessun detto ha più valenza dopo che le restrizioni legate al Covid 19 hanno impedito qualsiasi relazione sociale se non a distanza. Sono passati esattamente tre anni da quando il virus, in poco tempo, ha stravolto il mondo e il modo di vivere: chiusi in casa per evitare il diffondersi ulteriore della malattia e, sino a qualche mese fa, per sicurezza, tutte le manifestazioni e gli eventi che sempre hanno caratterizzato le nostre abitudini erano “off limits”. Piano piano tutto riprende, compreso il carnevale con le sfilate dei carri allegorici dove non esistono distanze bensì, tutti accalcati, ballano e ridono per le vie dei centri abitati.

Quest’anno non ci sarà la classica competizione tra chi ha realizzato il carro più bello, ma ha vinto il carnevale, la festa, il ritorno alla vita normale. Pochi i fondi disponibili per realizzare grandi pupazzi elaborati, ma non importa: è il simbolo della festa quel che conta.

Ecco allora che il Campidano, conosciuto da sempre come attrattiva principali per gli eventi in maschera, si prepara per un programma ricco di manifestazioni e appuntamenti. Da Mandas a Serramanna, senza tralasciare Marrubiu e Terralba, tra coriandoli e fritelle, sino alla prima settimana di marzo, si farà festa. Oggi e domani Serramanna ospiterà “Sa festa nosta”, dove le maschere tradizionali sarde, da Siniscola a Gavoi, si raduneranno in via Stati Uniti. Domani la sfilata dei carri allegorici.

Non poteva mancare il ritorno a Guspini, l’attesissimo appuntamento, promosso dalla Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, con tre serate all’insegna del divertimento, unendo la tradizione della maschera storica dei “Cambas de linna” a quella portata avanti dai maestri cartapestai.

“Inizieremo, come di consueto, Giovedì Grasso, il 16 febbraio, alle ore ore 16:00 in piazza XX Settembre,

con la 27esima edizione del “Carnevale dei bambini”: una serata dedicata al divertimento delle più piccole e dei piccoli, con gli inimitabili gonfiabili, con spettacolo di animazione, giochi di illusionismo e magia, ma soprattutto con frittelle, zucchero filato e popcorn distribuiti a tutte e tutti. Proseguiremo Martedì Grasso, il 21 febbraio, con la 31esima edizione del “Cambas De Linna”: la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera a piedi per le vie del centro abitato, con l’apertura straordinaria dei nostri trampolieri Cambas de linna; il raduno e la partenza saranno alle ore 17:00 in piazza Oristano.

Infine, chiuderemo le danze sabato 25 febbraio, alle ore 16:00 in via Anna Frank, con l’attesissimo raduno interprovinciale “Carnevalinas”.

Quest’ultimo, arrivato alla sua 21esima edizione, accoglierà tantissimi gruppi provenienti da tutti i comuni del circondario. Ad aprire il corteo, ovviamente, ci saranno i nostri Cambas de Linna, seguiti non solo da gruppi in maschera a piedi ma anche dalla “Ratantina” di Cagliari (Viking Group) e dalla partecipazione straordinaria dell’Ass. Culturale “S’urtzu e Sos Bardianos” di Ula Tirso”.

A Samassi, il carnevale giunto alla 69^ edizione, sfilerà il 21 febbraio ed è tutto pronto anche per la coloratissima 43^ edizione del carnevale marrubiese.

Il 16 febbraio sarà dedicato ai bambini, il 19 alla sfilata locale e il 26 all’attesissima sfilata interprovinciale.

Tre giorni di festa, balli, maschere, carri allegorici, spazi creativi e tanto altro.

Pure a Sardara tornano le maschere, i coriandoli, la musica, l’allegria: il 18 si svolgerà la sfilata dei gruppi mascherati per le vie del paese. Raduno alle 15:30 nel Piazzale ex Coop di Consumo: il corteo partirà alle 16:30 per poi arrivare festosamente in piazza Podda dove ti ci sarà da mangiare, da bere e tanta musica per ballare.

Altra tappa imperdibile sarà quella del “Carnevale Storico Sangavinese”: appuntamento il 16 – 19 – 21 – 26 febbraio.