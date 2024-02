Carnevale in Sardegna, prove di magica Ratantira a Decimomannu: quest’anno si respira un’aria speciale (VIDEO)

Carnevale in Sardegna, prove di magica Ratantira a Decimomannu: quest’anno si respira un’aria speciale. Anche a Cagliari si tornerà ai vecchi fasti delle grandi sfilate, col motto celebre di “donami una cicca” già scandito in questa domenica, come potete vedere nel VIDEO qui su Casteddu online. Tanta voglia di festeggiare in grande allegria adesso che le restrizioni del Covid sono davvero un lontano ricordo, e il Carnevale sta esplodendo in questi giorni in tutta l’Isola. Sino a oltre metà febbraio in tutti i centri, soprattutto quelli del Nuorese con le loro maschere tradizionali, sarà festa grande. Ma anche Cagliari, nonostante i cantieri aperti in pieno centro, dirà la sua con la celebre Ratantira che non muore mai.