Carnevale a Monserrato: sfilata con maschere e coriandoli per le vie della città

Monserrato – Sfilata di carnevale per le vie del centro abitato: coriandoli e frittelle faranno da cornice alla festa che, quest’anno, animerà nuovamente la città dell’hinterland cagliaritano.

Si svolgerà il 26 febbraio ed è appena stata pubblicata la manifestazione di interesse per prendere parte all’evento. Fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, sempre attento a tutte le esigenze dei cittadini, comprese quelle dei più piccoli, la sfilata non può, quindi, passare in sordina.

I carri e i gruppi mascherati, intenzionati a prendere parte all’evento dovranno semplicemente compilare i moduli messi a disposizione dalla pro loco locale. Non solo: giovedì grasso, il 16 febbraio, sarà dedicato interamente alle scuole che si raduneranno ai Giardinetti che, dopo una sfilata in maschera, potranno ballare e mangiare zeppole offerte dalla pro loco e dall’assessorato alla Cultura diretto da Emanuela Stara.

I bambini più piccoli, quelli che frequentano le scuole dell’infanzia, si raggrupperanno in piazza Gennargentu dopo aver sfilato in un altro percorso dedicato solo a loro, ideato per non sottoporli a una lunga camminata.

Insomma: si attendono tante richieste di partecipazione per uno dei raduni più importanti che si svolgerà nel cagliaritano e che richiamerà migliaia di persone.