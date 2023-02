CARNEVALE a DOGLIO, domenica 19 febbraio il tema è Addams!

Domenica 19 febbraio, non perdetevi una giornata all’insegna della famiglia più bizzarra di sempre che ha attraversato il secolo scorso arrivando fino a noi, dalle vignette di Charles Addams per il The New Yorker nel 1932 alla serie cult di Netflix firmata da Tim Burton nel 2022.

Dalle ore 9 alle ore 11: Ogni Scherzo vale I

Colazione all’American Bar con specialità Addams

Ore 11: La Famiglia Addams a Teatro Doglio, commedia musicale

Appuntamento con il grande teatro nazionale per tutte le età a cura della Compagnia della Corona e del Teatro Fanin di Bologna

Biglietti in vendita sui canali Box Office Sardegna

Dalle ore 12.30: Ogni Scherzo vale II

Pranzo all’Osteria del Forte firmato dallo Chef Alessandro Cocco e.. special guests a tema!

Ore 16: La Famiglia Addams a Teatro Doglio, commedia musicale

Appuntamento con il grande teatro nazionale per tutte le età a cura della Compagnia della Corona e del Teatro Fanin di Bologna

Biglietti in vendita sui canali Box Office Sardegna

Dalle ore 17 alle ore 19: Ogni Scherzo vale III

Evento in corte aperto a tutti con le delizie del carnevale e i Carnival shows dei Superanimatori

