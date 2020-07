Carloforte, da agosto arriva l’ambulanza infermieristica

“Per il primo anno anche il Comune di Carloforte potrà usufruire, a partire dal mese di agosto, di un valido e utile servizio atto a garantire e potenziare un congruo livello di assistenza sanitaria in termini di emergenza-urgenza grazie alla presenza sul territorio di un’ambulanza infermieristica, cosiddetta India” commenta con soddisfazione la notizia il consigliere Regionale della Lega, Michele Ennas, eletto nel collegio elettorale del Sulcis della deliberazione del DG Areus datata 23 luglio che sancisce l’attivazione delle due postazioni infermieristiche INDIA presso le isole di Carloforte e La Maddalena “Un segnale chiaro di quell’attenzione che vogliamo dare a territori, come quello di Carloforte, geograficamente svantaggiati ma che necessitano dei medesimi servizi, soprattutto a livello sanitario, al pari di ogni altro territorio. Le ambulanza India sono presenti, infatti, su tutto il territorio nazionale e sono un mezzo di soccorso importante nel sostegno delle funzioni vitali del paziente in quanto possono somministrare terapia endovenosa e garantire a tutti gli effetti quell’intervento tempestivo che in determinate casistiche si rivela indispensabile per la salvaguardia della vita stessa del paziente. L’obiettivo è di garantire gradualmente, come specificato e chiarito anche nella stessa delibera, tale servizio, per tutto l’anno con copertura h24 a garanzia di un’assistenza sanitaria adeguata alle esigenze della comunità locale.”