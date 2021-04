Carloforte, aggredisce l’ex con un coltello ma lei si difende e lo colpisce mandandolo all’ospedale

Questa volta la violenza su una donna arriva da Carloforte. Ieri l’ennesimo litigio che poteva finire in tragedia. L’ex, un 44enne, è arrivato ad aggredirla con un coltello, ferendola.

La donna ha lottato con tutte le sue forze riuscendo a divincolarsi dall’orco disarmandolo, e per difendersi lo ha colpito con il fendente a un fianco. Per le ferite riportate è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale. Non è in pericolo di vita. La stessa vittima aveva chiamato i carabinieri.

Per lei si è trattato di legittima difesa. Questa volta è riuscita a difendersi, ma la situazione è evidente che sia diventata intollerabilmente pericolosa.

I carabinieri della Stazione di Carloforte, hanno denunciato l’uomo per lesioni personali e maltrattamenti.