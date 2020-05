Carloforte, acquistati dal Comune 1000 test sierologici rapidi

Sono stati acquistati 1000 test sierologici rapidi dal Comune di Carloforte che, una volta eseguiti, permetteranno di ottenere dati molto importanti per il controllo della diffusione del coronavirus. A darne comunicazione è il sindaco Salvatore Puggioni che spiega che “l’acquisto di questi 1000 test ( 400 sono già arrivati) da parte del Comune è solo l’inizio di un sondaggio che sarà importante dal punto di vista sanitario ma anche per far fronte alla prossima stagione turistica se riusciamo a rilevare una “eventuale immunità “ acquisita contro il virus da parte della popolazione.

Sono stati informati della nostra iniziativa il Presidente della Regione e l’Assessore Regionale alla Sanità, nonchè i vertici dell’ ATS e dell’ASSL del territorio competente. Devo ringraziare di cuore i medici di base e Guardia Medica di Carloforte per la loro disponibilità a partire da lunedì 11 maggio per effettuare i test sierologici rapidi, questa operazione ci porterà dei dati molto importanti, necessari per capire se il virus possa essere stato presente nel nostro contesto isolano”. Salvo imprevisti “da lunedì 11 maggio un’altra buona parte delle attività produttive è nelle condizioni di ripartire, riprendere la propria attività, sperando che gradatamente si possa riprendere la mole di lavoro e recuperare il tempo perduto” .