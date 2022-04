Lavori sulla Carlo Felice, cantiere all’altezza di Sestu: da lunedì limitazioni al traffico

Per consentire la seconda fase di interventi per il ripristino dei giunti di dilatazione, a partire da lunedì 4 aprile, saranno in vigore limitazioni al traffico in orario notturno (fascia oraria 21:00/6:00) lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, all’altezza di Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari.

I lavori riguardano un tratto di circa 1 km (tra il km 7,500 e il km 8,500) e prevedono la chiusura al traffico delle rampe di collegamento tra la statale e la strada provinciale 8. Contestualmente sarà istituito il restringimento alternato di entrambe le carreggiate. Il provvedimento sarà in vigore fino al 8 aprile ad eccezione dei giorni festivi.