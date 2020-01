Cargo incagliato da 20 giorni a Sant’Antioco, portati via tanti bidoni di idrocarburi

A Sant’Antioco vanno avanti le difficili operazioni di messa in sicurezza del cargo incagliato da ormai 20 giorni nel tratto di mare a sud ovest dell’isola. Gli esperti della Guardia Costiera hanno raggiunto il Cdry Blue insieme alla ditta incaricata di smaltire i tanti idrocarburi presenti a bordo dell’imbarcazione e che rischiano di inquinare il mare. Sono stati travasati alcuni contenitori e, poi, sono stati portati al sicuro, lontano dall’acqua e dalla nave. Le attività di pattugliamento vanno avanti in modalità non stop.