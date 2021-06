Paura a Cardedu, auto si ribalta ed esce di strada: 4 feriti, uno è grave

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle ore 15:45, sulla strada provinciale Barisardo Nuova SS 125 in agro di Cardedu località “Baccu e ludi”.

Un autovettura con 4 ragazzi a bordo. Per cause di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi e finendo la corsa in uno spiazzo adiacente alla carreggiata rimanendo su di un fianco.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei rinvenendo gli occupanti già fuori dall’ abitacolo, assistiti dal personale sanitario del 118.

Intervenuto anche l’elisoccorso del 118 che ha trasportato uno degli occupanti dell’autovettura in codice rosso presso l l’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri tre passeggeri sono stati trasportati all’ospedale di Lanusei per ulteriori accertamenti.

Sul posto era presente anche una pattuglia dei Carabinieri di Tertenia per i rilievi del caso.