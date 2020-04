Carcere di Uta, guanti e mascherine per i detenuti “ma serve un atto di coraggio del ministero”

Altre 260 mascherine chirurgiche e 700 guanti sono stati recapitati nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta. L’iniziativa, che si aggiunge alla precedente donazione di 600 dispositivi individuali di protezione per cercare di rendere più sicura la convivenza nelle celle, è stata dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, che si è avvalsa della collaborazione del Rotary Club di Quartu Sant’Elena, presieduto da Tullio Conti, per il reperimento dei dispositivi e per la loro consegna nel carcere.

Salgono così a 860 le mascherine messe a disposizione dell’Istituto dall’associazione di volontariato sociale che si aggiungono a quelle del Dap e del SSN a protezione degli Agenti della Polizia Penitenziaria e dei Sanitari che svolgono il servizio nel carcere.

“L’associazione – ha detto Marco Porcu, direttore della struttura penitenziaria – ha dimostrato ancora una volta una pregevole sensibilità contribuendo concretamente a rendere più agevole il nostro impegno di garantire sempre maggiore serenità alle persone detenute e ai loro familiari. L’Istituto, infatti, ha messo a disposizione di ciascun ristretto le protezioni, ha attivato da subito le videochiamate e favorisce i rapporti con i familiari anche se solo con le telefonate. Stiamo seguendo un rigido protocollo proprio per preservare la salute di tutti e l’aiuto del volontariato è in questo momento ancora più importante”