Carbonia, ubriaco alla guida travolge una pensionata: denunciato un 48enne

Ieri a Carbonia a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa dell’Arma, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia sulcitana sono intervenuti in via Ogliastra, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una settantacinquenne pensionata che stava attraversando a piedi la strada.

L’autore dell’investimento è un operaio 48enne del luogo che viaggiava a bordo di una Dacia Duster. La donna, subito soccorsa anche dall’interessato, ha riportato soltanto lievi ferite ed è stata trasportata da personale del 118 presso l’ospedale Sirai di Carbonia per i necessari accertamenti sanitari. Come previsto dal codice della strada l’uomo è stato sottoposto ad accertamento etilometrico ed è risultato positivo con un tasso alcolico pari a 0,85 grammi per litro, quindi abbondantemente oltre il limite consentito. Gli è stata ritirata la patente ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida sotto l’influenza dell’alcool.