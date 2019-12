Carbonia, tutti pazzi per la slitta con le renne in piazza Roma:Natale speciale per i bambini

Non sono stati ancora ultimati gli addobbi e le creazioni natalizie in piazza Roma, eppure in pochi minuti la slitta di Babbo Natale e le due renne che la trasportano sono già state letteralmente prese d’assalto da concittadini e visitatori, che stanno immortalando i nuovi “abitanti” della piazza principale della città, scattandosi foto e selfie a bordo del mezzo di trasporto di Babbo Natale. E sì perché la vera attrattiva – soprattutto per i nostri bambini – è proprio questa, la possibilità di salire sulla slitta ed essere non solo spettatori ma anche artefici e protagonisti del Natale.

Dopo il grande successo di Ponziano, l’albero di 6 metri che campeggiava sulla piazza Roma nel Natale 2017, e dei suoi tanti piccoli “fratellini” (Natale 2018), è questo il principale fenomeno del Natale 2019.

E le novità non finiscono qui…

L’Amministrazione Comunale di Carbonia ringrazia la So.Mi.Ca. per aver pensato e realizzato una struttura così caratteristica e attrattiva.