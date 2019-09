Tamponamento ad alta velocità a Carbonia: auto si ribalta e si schianta su un palo, 5 feriti

Incidente stradale in via Nazionale, due auto coinvolte e cinque feriti. I Vigili del Fuoco sul posto estraggono alcune persone, tutti affidati ai soccorritori del 118. Dopo una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra “6A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia, è intervenuta stamattina dopo le 7 in via Nazionale a Carbonia per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Una delle due vetture con alcuni ragazzi a bordo, ad alta velocità è andata a sbattere sopra un furgoncino guidato da una donna che trasportava del pane, successivamente i veicoli sono usciti di strada finendo sopra un palo alcuni tabelloni stradali e sopra una colonnina dell’acqua. Gli operatori dei vigili hanno provveduto a soccorrere gli occupanti, alcuni estratti dall’auto, assieme al personale sanitario invitato dal servizio di Emergenza del 118. I malcapitati sono stati trasportati in ospedale, la squadra dei vigili di Pronto intervento sta provvedendo alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.