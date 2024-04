Carbonia, schianto tra due auto sulla Statale: un uomo e una donna in codice rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una donna e un uomo sono rimasti feriti in modo grave a Carbonia in seguito ad un incidente frontale avvenuto sulla Statale 126, alla periferia della città mineraria. La donna, cassiera in un supermercato di Carbonia, era al volante della sua Ford Fiesta: in seguito al violento impatto è uscita fuoristrada. Danni seri anche all’Alfa Romeo guidata da un uomo, rimasto ferito anche lui in modo serio e trasportato con un’ambulanza del 118 al Sirai. Per la guidatrice, invece, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarla sino all’ospedale Brotzu. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e anche personale dell’Anas. Successivamente, tutte le verifiche dello schianto sono passate, di competenza, alla polizia cittadina. Sarà compito degli agenti ascoltare i due guidatori e accertare eventuali responsabilità.