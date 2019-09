Carbonia, riapre lo storico Istituto Satta: tre anni fa il cedimento del solaio

Dopo 3 anni, oggi è stata riaperta la sede storica della scuola secondaria di primo grado “Sebastiano Satta” di via della Vittoria. A darne notizia via Facebook il comune di Carbonia. Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020 erano presenti per l’Amministrazione Comunale il Sindaco Paola Massidda, l’assessore alla Pubblica Istruzione Valerio Piria, il presidente del Consiglio Comunale Daniela Marras e alcuni consiglieri comunali.

Per il Sindaco e per l’assessore è stato “un vero e proprio tuffo emozionante nel passato, dato che proprio in quella scuola si sono formati, frequentando le scuole allora denominate “medie”. L’Istituto Scolastico Sebastiano Satta è stato così riconsegnato alla città, agli studenti, al corpo docente e a tutti i suoi collaboratori. “È stata ripristinata l’agibilità e la fruibilità dell’intero edificio, il cui utilizzo era interdetto dal 1° Giugno del 2016, data in cui si verificò il cedimento del solaio laterocementizio tra il piano seminterrato e il piano terra del settore dedicato ai servizi igienici- spiegano gli amministratori -. Finalmente, dopo tanto peregrinare in altre sedi, e dopo numerosi problemi logistici arrecati agli studenti e alle loro famiglie, i ragazzi hanno potuto fare ritorno nella loro scuola, ristrutturata e più confortevole. Si è giunti al ripristino dell’agibilità e alla piena fruibilità dello storico edificio in seguito all’esecuzione diversi interventi legati a tre distinti finanziamenti regionali: con “Iscol@ 2016” si è provveduto alla ricostruzione del solaio- blocco bagni SUD crollato (tra seminterrato e piano terra), al consolidamento del solaio interpiano blocco bagni SUD (tra piano terra e primo piano) e alla rifunzionalizzazione di entrambi i blocchi dei servizi igienici; con i fondi emergenziali del programma RAS per l’edilizia scolastica, sono stati eseguiti gli interventi sui solai dei tre livelli dell’edificio; con il finanziamento “Iscol@2017” l’edificio verrà dotato di un’adeguata sede amministrativa. Il Sindaco Paola Massidda e l’Amministrazione Comunale augurano un buon anno scolastico a studenti, insegnanti e personale amministrativo della scuola Sebastiano Satta e di tutte le scuole del territorio comunale.