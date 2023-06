Carbonia, è ai domiciliari per spaccio ma va in giro in monopattino: arrestato

Carbonia, 35enne sottoposto agli arresti domiciliari arrestato per evasione.

La Polizia ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 35 anni, per il reato di evasione in quanto già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Durante la nottata di ieri, 23 giugno, gli Agenti del Commissariato hanno riconosciuto e individuato l’uomo, tratto in arresto in flagranza qualche giorno prima per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per il quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo, sorpreso mentre percorreva le vie del centro di Carbonia su un monopattino, è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato e tratto in arresto per evasione.

I fatti accertati dagli investigatori sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., nell’udienza tenutasi nella giornata di ieri, nel corso della quale l’arresto è stato convalidato e disposta a carico dell’uomo la misura degli arresti domiciliari, in attesa della prossima udienza dibattimentale.