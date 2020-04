Carbonia, cerca di svaligiare l’Eurospin: disoccupato 40enne finisce in manette

È stato arrestato per furto aggravato C.F., 40enne disoccupato di Carbonia. I carabinieri della compagnia cittadina, agli ordini del capitano Lucia Dilio, hanno sorpreso l’uomo mentre stava cercando di nascondersi dietro l’Eurospin di via Dalmazia. Pochi minuti prima, dopo aver forzato la porta, aveva arraffato due scatoloni pieni di attrezzatura da lavoro. I militari, inoltre, grazie al filmato di una telecamera, hanno anche scoperto che l’uomo, qualche giorno prima, aveva rubato una bombola del gas da un appartamento. Erano stati gli stessi residenti a lanciare l’allarme, telefonando al 112. Il quarantenne arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando in attesa del giudizio per direttissima, previsto nelle prossime ore.