Carbonia, causa un incidente e rifiuta il test con l’etilometro: denunciato.

Ieri sera, a Carbonia, i carabinieri del radiomobile hanno denunciato per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica (articolo 186 comma 7 del codice della strada), un operaio di 49 anni, del posto, noto alle forze dell’ordine. Attorno alle 22 l’uomo, in via XXVIII Dicembre, a bordo della propria FIAT Panda, ha causato un incidente stradale senza feriti con una Renault Megane condotta da un quarantacinquenne. Mentre quest’ultimo si è sottoposto all’accertamento etilometrico con esito negativo, il primo ha rifiutato di effettuare il test. La legge prevede automaticamente una responsabilità penale. La patente gli è stata ritirata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Le autorità amministrativa e giudiziaria sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.