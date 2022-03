Carambola in viale Poetto, l’auto finisce sopra la rotatoria dell’ippodromo: il conducente estratto dalle lamiere. Incidente stradale in viale Poetto, I Vigili del Fuoco estraggono un uomo da un’autovettura.

La squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta alle 20:30 circa, in viale Poetto a Cagliari, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare il conducente alla guida di un’autovettura ha perso il controllo finendo sopra la rotatoria all’altezza dell’ippodromo.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’autovettura affidandolo agli operatori sanitari inviati dal 118: trasportato in ospedale, non risulta in pericolo di vita.

Sul posto presente la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.