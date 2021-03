Cappellacci: “Ho preso anche io il Covid, state attenti: questo virus è infido, ho i sintomi della polmonite” (VIDEO)

Cappellacci: “Ho preso anche io il Covid, state attenti: questo virus è infido, ho i sintomi della polmonite”. Il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci a letto con il virus racconta in un video: “A furia di viaggiare e nonostante mascherine e tamponi, mi sono beccato anche io il Covid. E’ un po’ fastidioso perchè ho i sintomi della polmonite, ma sto tenendo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e sto facendo le cure con l’eparina e con il cortisone. Sono comunque sotto controllo: volevo divi state attenti, perchè anche quando pensate di avere fatto tutto il possibile per proteggervi può capitarvi quello che è capitato a me. Questo virus è pericoloso, è ancora in circolazione, dovete veramente adottare tutte le precauzioni necessarie. Vi tengo aggiornati, grazie per la vostra vicinanza”, le parole di Ugo Cappellacci su Fb.

Qui il video dell’annuncio di Cappellacci su Fb:https://www.facebook.com/ugo.cappellacci/videos/5240680192669883