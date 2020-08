È furioso Ugo Cappellacci. Il deputato e coordinatore sardo di Forza Italia, con un post su Facebook, spiega di aver “dato incarico ai legali di procedere contro il Governo, in sede penale, per epidemia colposa ed in sede civile per risarcire i danni provocati alla Sardegna sia in termini di immagine che di conseguenze sul sistema turistico. Adesso basta”.