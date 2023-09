Capoterra, vandali scatenati al parco urbano: “Dov’è la vigilanza del Comune?”

Capoterra – Vandali, ancora una volta, in azione: al Parco Urbano è stata divelta un’opera ornamentale in pietra. Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Erano stati promessi da parte dell’amministrazione comunale interventi mirati per garantire la sicurezza soprattutto durante le ore notturne come fototrappole, telecamere, barracelli. Cosa è stato fatto?”

Era una scultura quella che sorgeva nel parco cittadino ed è stata abbattuta in parte, di certo deturpata, ma ciò che preoccupa maggiormente è l’escalation inarrestabile dei vandali che, soprattutto durante la notte, prendono di mira il bene comune. Una piaga che accomuna molti territori, la lotta contro il non rispetto è sempre in atto e dure possono essere le azioni messe in campo al fine di contrastare gli incivili. “Il comune aveva promesso vigilanza notturna, barracelli, telecamere, fototrappole ma da quando si sono insediati il territorio è completamente scoperto” afferma Corda. “Chiedo al sindaco di essere più serio e rispettare gli impegni e le promesse fatte perché i vandali spadroneggiano”.