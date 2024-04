Capoterra, uno sportello Abbanoa per rispondere a tutte le domande dei cittadini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Uno sportello straordinario Abbanoa per due settimane in città per rispondere a tutti i quesiti più complessi dei cittadini: dal 15 al 30 aprile sarà disponibile in via Diaz solo su appuntamento. “Al termine del periodo valuteremo eventuale proroga in funzione dell’afflusso che rileveremo” comunica l’ente che gestisce l’acqua. Una novità richiesta dal sindaco Beniamino Garau per andare incontro ai tanti cittadini che, alle prese con l’organizzazione della nuova gestione idrica, hanno preso d’assalto gli uffici comunali: svariate le domande che non hanno trovato una risposta, nemmeno consultando il sito web o chiamando al call center e abbastanza snervante è recarsi presso gli uffici di Cagliari. Ecco allora che Abbanoa corre ai ripari e predispone uno sportello con impiegati preparati anche per “formare il personale comunale sulle operazioni basilari e sull’utilizzo dello Sportello on line da parte dei cittadini, attraverso il quale è possibile in autonomia visualizzare tutte le fatture e scaricare quelle emesse dal 2012, effettuare i pagamenti con carta di credito (anche prepagata), verificare letture e consumi, inviare l’autolettura del contatore, modificare il recapito di invio delle fatture, e inoltrare ogni richiesta (voltura, subentro, modifica della tariffa, disdetta, dilazione, rettifica delle fatture, reclami, etc…). Dalla Cartella Cliente inoltre è possibile consultare tutti i documenti riguardanti la fornitura (contratti, comunicazioni, esito richieste, solleciti di pagamento, etc.)”.