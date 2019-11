Capoterra, una super pavimentazione in granito in piazza Liori e una viabilità tutta nuova

La Giunta Comunale ha deliberato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe. L’assessore ai Lavori pubblici Silvano Corda illustra i punti salienti del progetto: “Un piano che si propone di intervenire su vari aspetti, mirato su principi di sostenibilità economica e ambientale. Ciò comporterà anche un ridisegno della viabilità. Verrà realizzata la nuova pavimentazione con lastre in granito di alta qualità; si procederà alla riorganizzazione delle aree verdi e della viabilità, al fine di dare nuova linfa alle attività commerciali e di ristoro, della zona. Relativamente all’illuminazione pubblica si procederà al posizionamento di nuove sorgenti di luce a basso consumo energetico e ad alta efficienza utilizzando lampade a led. L’importo complessivo dell’opera è pari a circa 2 milioni di €uro, finanziamento ottenuto grazie al patto per il Sud Città metropolitana”.

Esprime grande soddisfazione il sindaco Francesco Dessi: “Quest’opera rappresenta l’ennesimo intervento previsto dal nostro programma, che consentirà di migliorare la vivibilità della piazza.Nella stessa seduta di Giunta è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale. Il costo degli interventi è pari a circa 206.000,00 mila euro di fondi comunali. E’ stato deliberato, inoltre, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione e messa a norma ed efficientemente energetico della Scuola d’Infanzia di via Caprera, la spesa ammonta a circa 111.300,00 mila euro di fondi stanziati dalla Regione Sardegna.