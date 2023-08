Capoterra, una raccolta fondi per la famiglia di Luca Mameli: “Avrà la giustizia che merita”

Una raccolta fondi “per permettere alla famiglia di Luca Mameli di disporre dei migliori strumenti per ottenere la giustizia che merita”: in poche ore raccolti già 3 mila 434 euro con 94 donazioni.

L’iniziativa è partita da Giuseppe Congiu, un sostegno non solo morale per la madre, i due fratelli e la sorella del giovane trentacinque di Capoterra morto ieri all’alba sul lungomare del Poetto di Quartu Sant’Elena. Una coltellata che purtroppo è stata fatale per il giovane di Capoterra inferta da un ventunenne ora in carcere a Uta. “Ci rivolgiamo a tutti gli amici di Luca, alle persone che lo hanno conosciuto, alle persone che gli hanno voluto bene e alle persone che credano che i responsabili della sua morte debbano essere puniti in maniera esemplare. Abbiamo aperto un conto alla posta per permettere alla famiglia di Luca di disporre dei migliori strumenti per ottenere la giustizia che merita”. I familiari, chiusi nel loro infinito dolore, piangono assieme agli amici del giovane per il tragico destino che ha spezzato per sempre sogni e speranze di Luca.