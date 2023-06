Capoterra, una fogna a cielo aperto nella centralissima via Marconi

Non solo i sacchi dei rifiuti non ritirati regolarmente e ampiamente segnalati, con foto e lamentale, dai cittadini, ora un ulteriore “fastidio” per i residenti della cittadina che devono fare i conti con una situazione decisamente maleodorante. Portavoce della situazione è Corda: “Il Comune non interviene, in particolare l’Ufficio ambiente che nella presenza di una fogna a cielo aperto non vede la necessità di intervenire, affermando che la competenza è di Abbanoa, mentre Abbanoa afferma che la competenza è del comune. In ogni caso non si intravede la volontà da parte della giunta di risolvere il problema.

Il guasto della rete fa fuoriuscire i liquami in strada creando una situazione di rischio sanitario di cui il Sindaco è responsabile. Chi mi ha segnalato la situazione ha indicato all’amministrazione di verificare il guasto, i cittadini chiedono di ottenere un intervento in tempi rapidi. Da settimane si è ancora in attesa di una risposta, mentre i liquami continuano a riversarsi in strada”.