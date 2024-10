Capoterra, un weekend da guide turistiche: dalle elementari alle superiori gli studenti guidano i visitatori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Weekend alla scoperta dell’arte, della storia e della cultura del luogo, dalle chiese agli edifici simbolo tutti in coda per visitare e ascoltare le spiegazioni offerte dai giovani Cicerone. Domani e domenica gli studenti delle scuole diventano guide turistiche.

Si parte dai bimbi delle elementari sino ai grandi dell’università della terza età, coordinati egregiamente dagli insegnanti per divulgare le bellezze del luogo. Tra queste non possono mancare i fortini militari, come casa Melis e la chiesa campestre di Santa Barbara: preparatissimi, si sentono giustamente importanti per il ruolo da coprire, sinonimo di interesse e curiosità da stimolare, voglia di imparare e tramandare. Un format ben collaudato quello messo in campo e promosso dall’assessore alla pubblica istruzione e cultura Donatella Dessì, un modo per coinvolgere tutte le generazioni al fine di promuovere la storia locale. Per tutta la giornata di oggi si potranno, quindi, visitare i monumenti accompagnati, per l’occasione, dalle guide speciali.