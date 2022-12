Capoterra, un parco giochi inclusivo per i bimbi con diverse disabilità

Un parco giochi inclusivo per dare la possibilità ai bimbi con diverse disabilità di giocare in sicurezza: il parco Liori, sarà, infatti dotato di altalene e altri strumenti adeguati e funzionali per i portatori di handicap.

Sull’argomento era stata presentata una mozione in consiglio, e accolta, dalla consigliera Silvia Cabras che evidenziava la necessità di rendere fruibili anche ai disabili i parchi e le aree verdi cittadine. In particolar modo il parco Liori, molto più ampio rispetto agli altri in modo tale da diventare un modello inclusivo, senza barriere architettoniche, con un innalzamento del suolo presente per rendere possibile l’afflusso delle acque piovane con uno scavo di sbancamento.

Non solo: la realizzazione di pilastri a “plinti” e la costruzione di una platea per far diventare omogenea la superficie soprastante, creando così una parte del pianterreno ispezionabile e di facile accesso per la manutenzione.

“Come professionista del sociale, in qualità di consigliere comunale e presidente della 6 ^ commissione consiliare Politiche sociali e comunitarie – spiega Cabras – ho, da sempre, sottolineato che tutte le persone con disabilità devono avere una vita autonoma, indipendente ed essere valorizzate secondo i propri talenti e le diverse competenze.