Capoterra, un centro all’avanguardia per i dializzati

Un centro all’avanguardia, unico in Sardegna, per i dializzati, operativo dal mese di agosto, è entrato subito a pieno regime: “Ogni giorno garantisce le cure necessarie a decine di pazienti che provengono anche da Teulada che non devono, così, viaggiare per raggiungere il capoluogo sardo” spiega Efisio Arrais, ex assessore all’urbanistica di Capoterra e proprietario della struttura.

Una sfida importante quella incominciata nel 2018: realizzare un centro dialisi all’avanguardia per agevolare chi soffre di patologie renali. “Ho condiviso questa iniziativa perché aveva una scelta sociale molto importante. Al piano terra avevo un supermercato, una sala giochi e appartamenti che dal punto di vista economico erano, forse, più convenienti” racconta Arrais. Ma di bar, pizzerie e ristoranti il centro dell’hinterland cagliaritano è pieno e, soprattutto, ciò che manca in città sono i servizi essenziali, quelli rivolti alle persone più fragili che, per le prestazioni sanitarie devono per forza raggiungere Cagliari.

“Sono stato fortunato perché delle società importanti hanno condiviso il progetto e hanno fatto questo grande investimento. Capoterra deve essere orgogliosa e ne aveva bisogno. In questa cittadina mancano le cose più importanti, le più essenziali come ad esempio questi servizi. Questo è un progetto partito nel 2018, sono quasi 5 anni di investimenti e di itenerario burocratico”.

Un percorso non facile, insomma, ma terminato con successo pochi mesi fa.

Convenzionato con il servizio sanitario nazionale,

la Nefro Car, società mondiale nel campo della dialisi e della nefrologia, è specializzata nella cura delle malattie renali e ha scelto come prima sede operativa in Sardegna proprio Capoterra, realizzando un centro dialisi ad assistenza decentrata situata in via Cagliari.

20 posti rene, due riservati ai pazienti affetti da agenti virali. I turni si alternano ogni quattro ore. Il servizio è studiato per i pazienti di Capoterra e di tutto l’hinterland ma anche per garantire ai tanti turisti, che ogni anno visitano il Sud Sardegna, un punto di appoggio per effettuare la terapia necessità per la sopravvivenza.

Un centro dialisi eccellente, quindi, non solo per l’avanguardia delle strumentazioni di cui è dotata, bensì è anche realizzata a basso impatto ambientale.