Capoterra: tra gare sportive ed eventi si respira “Aria di Primavera”

Che il territorio di Capoterra si presti bene per accogliere gli atleti è risaputo da tempo: tanto verde che si intreccia tra mare e montagne e, quindi, perché non sfruttare al meglio questa “dote” naturale e incentivare, soprattutto i ragazzi, a esprimersi attraverso l’attività fisica? Strumento fondamentale per il benessere fisico e mentale, di questo ne è ben a conoscenza l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau che, attraverso l’assessore allo sport e al turismo Giovanni Montis, ha creato un perfetto connubio per rendere ogni manifestazione un motivo di attrazione ai fini turistici.

Qualche giorno fa si è svolta la seconda edizione dell’ Hannibal’s crossing Ocr: “Tantissimi atleti da tutta Italia, e quest’anno anche i bambini si sono cimentati in questo percorso ricco di ostacoli” ha spiegato Montis.

“Neanche la pioggia ha fermato questo bellissimo evento sportivo. Poi un bellissimo sole ci ha accompagnato durante le premiazioni”. I vincitori sono stati premiati con delle sculture realizzate dall’artista Luigi Ignazio Cappai anche se, alla fine, tutti hanno vinto grazie alla giornata di festa e allegria vissuta. Il 20 aprile si replica con il torneo di calcio e il 23 si svolgerà la gara di enduro. Tra basket e taekwondo si attenderà l’arrivo di Sant’Efisio che, quest’anno, verrà omaggiato con una festa di due giorni il 29 e il 30 aprile.