Capoterra, svolta turismo a La Maddalena spiaggia: in arrivo 13 spazi per la sosta dei camper

Capoterra – Sempre più bella e funzionale Maddalena spiaggia: in arrivo 13 soste riservate ai camper, il sindaco Beniamino Garau: “Stiamo puntando tantissimo affinché Capoterra possa diventare una città turistica come le altre perché abbiamo la nostra particolarità di territorio che è unica”. Non solo meta di passaggio per raggiungere Pula, Nora e Chia bensì punto di arrivo per migliaia di turisti che scelgono la Sardegna come luogo per trascorrere le vacanze. La ricca vegetazione, il mare, storia e cultura della cittadina sono l’attrattiva principale e, opera dopo opera, sono ampiamente affiancate da infrastrutture e innovazioni utili al fine di agevolare la permanenza dei vacanzieri. Parcheggi custoditi, percorsi ciclabili, docce, servizi igienici e corsie dedicate ai diversamente abili saranno accostati da aree riservate ai camper e wifi in spiaggia. Le novità sono state comunicate dal primo cittadino Garau: “Con la giunta comunale che ho l’onore di presiedere, abbiamo preso importanti decisioni che avranno un impatto significativo sullo sviluppo e la crescita della nostra comunità.

Durante l’ultima riunione della giunta comunale, abbiamo approvato alcune delibere che rappresentano un vero e proprio passo avanti nella realizzazione delle nostre ambizioni per Capoterra”. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione di un area camper in località Maddalena spiaggia, wi-fi spiagge, attività sperimentale, e l’accordo per la manutenzione delle strade comunali. Tante novità, insomma, che permetteranno di usufruire al meglio e in maniera più funzionale il territorio anche in vista dei numerosi eventi culturali e sportivi previsti durante tutto il corso dell’anno.