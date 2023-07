Capoterra, sorpresa nella Pro loco: il nuovo presidente è l’ex bomber Bruno Piras

Capoterra – Eletto il nuovo presidente della Pro Loco: è Bruno Piras, ex bomber della squadra di calcio locale che subentra a Salvatore Anedda dopo 20 anni di presidenza.

L’elezione è avvenuta ieri in tarda serata e il consiglio di amministrazione è composto anche da Vanessa Colavecchi, segretaria, Simona Anedda, tesoriere, Marco Caboni e Salvatore Anedda consiglieri. Completano la squadra due consiglieri comunali: per la maggioranza Bernadetta Puddu del Psd’Az, e per la minoranza minoranza Silvano Corda del PSI.

Piras, nominato dall’assemblea dei soci della Pro Loco dirigerà quindi l’associazione sempre impegnata a dare supporto a manifestazioni ed eventi che, in città, mancano mai.

Un ringraziamento particolare a “Salvatore Anedda che nel suo ventennio di mandato ha condotto la Pro loco Capoterrese in modo decoroso e puntuale e che lascia comunque in eredità un’associazione in ottima salute – spiega Silvano Corda – il rapporto è quello di collaborazione con il Comune di Capoterra e con tutti i soggetti che curano le manifestazioni che ricadono nel nostro territorio, le quali proseguiranno. Si collaborerà insieme, per ottenere il massimo dei risultati, in termini turistici e di crescita culturale. Riprenderanno alcune manifestazioni che si sono fermate, a causa delle attività gestite e orchestrate dalla giunta Garau, infatti la Pro Loco è stata sfrattata dalla sede istituzionale dì Casa Melis dopo 20 anni di attività”.