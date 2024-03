Capoterra si prepara alla stagione dei grandi eventi

Aria di primavera, la bella stagione è oramai iniziata e non solo perché lo dice il calendario, bensì perché le giornate, soleggiate e più lunghe, offrono un clima mite che risveglia dal torpore invernale. È così che la cittadina si prepara ai mesi più caldi offrendo un ricco calendario con “Primavera a Capoterra”: “8 appuntamenti per tutti, in vari punti della comunità che daranno spazio e visibilità a eventi partecipati per tutta la popolazione” spiega l’assessore allo sport e allo spettacolo Giovanni Montis. Una carrellata di intrattenimenti a 360°, insomma: oggi alle 17, presso la biblioteca comunale, l’evento “Nouvelle Vague”, il 23, dalle 9:30-13:30 / 16:00-19:00 “Insufraile – La mostra del coltello sardo” presso Casa Melis, il 24 tutti in bicicletta per l’11^ edizione Marathon Delle tre Caserme” a Poggio dei Pini.

Sempre il 24 marzo, in piazza Liori, la 1^ edizione del British Cars Club, un raduno automobilistico e spazio anche agli amici a 4 zampe il 30 con Pasqua Dog Party in via Rodi.

“Non posso se non essere soddisfatto per il programma realizzato e proposto ai cittadini” conclude Montis.