Capoterra si prepara al Natale: stand e bancarelle animeranno la cittadina assieme a tante altre iniziative messe in campo dal Comune e dai commercianti locali.

Natale si avvicina e un po’ tutti i centri si preparano a organizzare le attività per le settimane di festa che, dopo due anni di stop a causa della pandemia, vengono proposte e accolte con un entusiasmo particolare.

Sono quindi aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle esposizioni di prodotti artigianali e hobbistici nonché agroalimentari e prodotti legati alle festività natalizie, da effettuarsi nel centro abitato di Capoterra a partire dal 17 dicembre sino al 24.

Il sindaco Beniamino Garau confida in una buona partecipazione da parte delle attività produttive, “non solo quelle classiche che si ritrovano in queste occasioni bensì anche locali. Si svolgerà in piazza di Chiesa, uno spazio che ben si predispone per accogliere l’evento.

Parallelamente si terranno anche altre attività – spiega il primo cittadino a Casteddu Online – nelle strade di Capoterra”.

Nessun progetto particolarmente ricco, comunque, “perché il Natale lo è già di per se”. Giornate diverse, però, “per invogliare la gente a uscire perché comunque nel nostro centro abbiamo tutto”.

La settimana prossima, inoltre, verrà inaugurato il presepe animato: la Pro Loco locale, come da tradizione, ha organizzato e allestito l’evento a casa Melis.

Il 10 dicembre alle ore 19:00 ci sarà la benedizione del presepe e a seguire il Coro Pueri et Juvenes Cantores e il Coro Parrocchiale Sant’Efisio, diretti da Mariangela Marras.