Capoterra, rubinetti a secco alla Residenza del Poggio: “Un disastro”

Alla Residenza del Poggio da oltre una settimana solo un filo d’acqua scende dai rubinetti delle case: “Non possiamo lavarci, fare una lavatrice o lavastoviglie, un disastro. Siamo disposti ad andare al Parco dell’Acqua dove beatamente innaffiano tutti i giorni”. Un disagio non indifferente quello che segnalano diversi cittadini che, da qualche tempo, devono fare i conti con la bassa pressione che impedisce agevolmente di svolgere normalmente le azioni quotidiane. “Non sappiamo più a chi rivolgerci,

sono residente a Residenza del Poggio e da ormai 8 giorni abbiamo un filo d’acqua che esce dai rubinetti. Abbiamo chiamato tutti i giorni Abbanoa che, tutt’oggi, non ha risolto il problema. Venerdì scorso ha mandato un tecnico che ha cercato di convincerci che a tutti, simultaneamente, si fosse rotto l’impianto idrico interno delle nostre case. Mercoledì sera scorso non avevamo l’acqua, hanno ripristinato un filo giovedì mattina. Abbiamo scritto al Comune, al sindaco, chiamato il servizio idrico di Capoterra”. In estate la necessità dell’acqua corrente è maggiore, un “incubo” quindi per chi non ha disposizione il bene primario come dovrebbe essere: “Chiediamo che la situazione venga risolta al più presto”. Le lamentele sono state inoltrate anche al presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che ha sollecitato ulteriormente al fine che la situazione possa essere risolta nel minor tempo possibile.